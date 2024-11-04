Mezgitin Kilosu 750 Liraya Ulaştı: Ucuz Balık İçin 'Zehir' Uyarısı

Kızıldeniz kökenli olan ve Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların en büyük kabusu haline gelen balon balığı, yerli balık türlerine zarar vererek hızla artan popülasyonu ile dikkat çekiyor. Diğer deniz canlılarına saldırarak onları avlayan balon balıkları, teneke kutuları bile parçalayıp yok edebiliyor. Bu balığın ekonomiye kazandırılması için çeşitli çalışmalar devam etse de, zehirli olması ve avlanma teşvikinin yetersiz kalması nedeniyle balıkçılar arasında ilgi görmüyor.

Balon balığı popülasyonu ile ilgili sürdürülen çalışmalara ek olarak, dört yıl önce bazı balıkçıların balon balığını fileto haline getirerek mezgit olarak sattığı yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Şu anda mezgitin kilosunun 600-750 lira olması, ucuz fiyatlarla satılan balıkların balon balığı olabileceği uyarılarını beraberinde getiriyor.

'300 LİRAYA SATILAN BALIK, BALON BALIĞI OLABİLİR'

Antalya’da 30 yıllık balıkçılık deneyimi bulunan Ahmet Coşkun, balon balığını mezgit olarak satanların bulunduğunu belirtti. Coşkun, "Mezgitin fiyatı 600-750 lira arasında değişiyor. 250-300 liraya satılan balık, balon balığı olabilir. Tüketicilerin tezgahta gözlem yaparak alması en iyisi" dedi.

'FİLETO BALIK ALMIYORUM'

Balık satın alan Mustafa Karaçöl ise sürekli mezgit balığı aldıklarını, balon balığının mezgit olarak satıldığı yönündeki iddialardan sonra daha dikkatli davrandığını ifade etti. Karaçöl, "Balığa bizzat bakarak seçiyorum. Kesinlikle fileto haline getirilmiş balık almıyorum. Mezgit fiyatı 700-750 lirayken, bu balıklar 300 liraya satılıyor" şeklinde konuştu.

'BİLMEDİKLERİ BALIĞIN ETİNİ YEMESİNLER'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının son derece zehirli olduğunu ve yenildiğinde insanı öldürecek kadar toksin barındırdığını vurguladı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu dolandırıcılık daha önce de yaşandı. Balon balığının dokularında toksin var ve herkesin zehir toleransı farklı. Bu sınır aşıldığında zehir etkisi baş gösterir. Tüketicilerin tanımadıkları balıkların etini yemekten kaçınmaları gerekiyor. Mezgit de kılçıksız bir balıktır ve bu nedenle balon balığı ile karıştırılabilir" diyerek dikkat çekti.

Kaynak: DHA