Baba İstismardan Aranan Dayıyı Şikayet Etti, Kendisine Dava Açıldı

Denizli’de 27 Temmuz 2013'te o dönem 32 yaşında olan Mehmet Okur, aynı sitede yaşayan komşularının 5 yaşındaki kız çocuğu E.M.D. ile aynı yaştaki erkek çocuğu İ.D.’yi oyun oynama bahanesiyle evine götürdü.

Çocuklar, ailelerine Mehmet Okur'un kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Okur 6 ay sonra, 27 Ocak 2014'te tahliye edildi. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin toplanmış olmasını tahliye gerekçesi olarak gösterdi. Devam eden duruşmalar sonunda Mehmet Okur iki çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu için 2017 yılında toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasından ise beraat etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, aileler, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasından verilen beraat kararına itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Mehmet Okur'a verilen cezayı onarken beraat kararını da yerinde buldu. Dosya bunun üzerine 2019 yılında Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, Mehmet Okur’un beraat kararını bozdu ve iki çocuk için 5'er yıl daha hapis cezası verilmesi istemiyle yeniden yargılamaya karar verdi. Mayıs ayında yapılan ilk duruşmaya Mehmet Okur katılmayınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mehmet Okur ekim ayındaki ikinci duruşmaya da katılmadı.

İSTİSMARDAN ARANAN KİŞİYİ İHBAR ETTİ, KENDİSİNE DAVA AÇILDI

Eski eşinin kardeşi olan Mehmet Okur'la ilgili tüm bu gelişmeleri geçen yıl öğrenen T.D., polisin 'bulamadığı' Mehmet Okur'un kızıyla aynı evde yaşadığını belirterek şikayetçi oldu. T.D., eski eşinin evinin sokağında Mehmet Okur'un fotoğrafını çekerek savcılığa başvurduğunu ancak kendisi hakkında dava açıldığını söyledi.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Kaynak: Gazete Duvar