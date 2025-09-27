Her 3 Saniyede Bir Yeni Vaka! Sessizce Yayılıyor… Türkiye’de Her 20 Yaşlıdan Birinde Bu Hastalık Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Dünya Alzheimer Günü ve Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, demans hastalığının küresel ölçekte hızla yayıldığını vurguladı.

Damkacı, dünya genelinde her 3 saniyede bir kişiye demans tanısı konduğunu ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vakanın ortaya çıktığını belirtti.

Her 3 saniyede yeni vaka tespit ediliyor

"2050’DE 139 MİLYON KİŞİ"

Alzheimer’ın demans türleri arasında en yaygın olanı olduğunu ifade eden Dr. Damkacı, tüm demans vakalarının yaklaşık yüzde 60-70’inin Alzheimer hastalığına bağlı olduğunu söyledi.

2021 yılında dünyada 57 milyon kişinin demansla yaşadığına dikkat çeken Damkacı, bu sayının 2050 yılında 139 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye özelinde de önemli veriler paylaşan Damkacı, TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü bireylerde Alzheimer görülme oranının yüzde 5,5 olduğunu hatırlattı.

GİZLEME ORANI YÜKSEK

Dünya Alzheimer Raporu 2024 verilerine atıfta bulunan Dr. Damkacı, demans tanısı alan bireylerin yüzde 88’inin ayrımcılığa uğradığını ve halkın üçte birinden fazlasının tanı alması durumunda bunu gizlemeyi tercih ettiğini ifade etti.

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın erken döneminde görülebilecek bazı belirtilere dikkat çeken Damkacı, unutkanlık, eşyaları kaybetme, zaman kavramını yitirme, konuşma zorlukları ve kişilik değişimleri gibi durumların önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

"KORUNMAK MÜMKÜN"

Demansı tamamen önlemenin mümkün olmadığını, ancak yaşam tarzı değişiklikleriyle etkilerinin azaltılabileceğini belirten Dr. Damkacı, şu önerilerde bulundu:

Düzenli egzersiz yapmak

Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak

Sosyal etkileşimde bulunmak

Rutin sağlık kontrollerini aksatmamak

