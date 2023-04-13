Hemşirenin korkunç ölümü: Evinde boğazı kesik halde bulundu

Sakarya'daki Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümünde görev yapan hemşire Dicle Naz, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. 27 yaşındaki hemşirenin elinde kesici alet olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
Hemşirenin korkunç ölümü: Evinde boğazı kesik halde bulundu

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi, 1714 Ada’da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.

KAPIYI AÇAN EKİPLER KANLAR İÇİNDE BULDU

Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi. (İHA)

Son Güncelleme:
Kan donduran olay: Baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu Kan donduran olay: Baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu
Saç dökülmesini önlüyor.. Her yıkama öncesi bir tutam uygulamak yeterli.. Saç dökülmesini önlüyor.. Her yıkama öncesi bir tutam uygulamak yeterli..
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limitleri için dikkat çeken karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limitleri için dikkat çeken karar
Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin.. Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin..
ÇOK OKUNANLAR
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Seren Serengil, 4 yıllık sevgilisini ifşa etti: 'Kadının eşiyle de konuştum...' Seren Serengil, 4 yıllık sevgilisini ifşa etti: 'Kadının eşiyle de konuştum...'
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt
Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı