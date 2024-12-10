Helikopter Kazasından Bir Gün Önce Doğum Günüydü: Şehit Teğmene Sürpriz Kutlama Yürek Yaktı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun kazadan bir gün önceki sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin anlar yürekleri yaktı.

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu biri tuğgeneral 6 asker şehit oldu.

Helikopter Kazasından Bir Gün Önce Doğum Günüydü: Şehit Teğmene Sürpriz Kutlama Yürek Yaktı - Resim : 1

Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Helikopter Kazasından Bir Gün Önce Doğum Günüydü: Şehit Teğmene Sürpriz Kutlama Yürek Yaktı - Resim : 2

Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu.

Helikopter Kazasından Bir Gün Önce Doğum Günüydü: Şehit Teğmene Sürpriz Kutlama Yürek Yaktı - Resim : 3

Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

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