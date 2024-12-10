Helikopter Kazasından Bir Gün Önce Doğum Günüydü: Şehit Teğmene Sürpriz Kutlama Yürek Yaktı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun kazadan bir gün önceki sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin anlar yürekleri yaktı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu biri tuğgeneral 6 asker şehit oldu.
Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu.
Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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