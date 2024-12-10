Eşini Sokak Ortasında Katletmişti! Kızının İtirafı Dehşete Düşürdü... 'Babam 1,5 Yıl Önce...'

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden 52 yaşındaki Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Başından vurulan 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Atilla Çetin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞINDAN VURARAK KATLETTİ

Yasemin Uludağ Çetin’in kızı ve oğlunun gözleri önünde 3 kurşun ile başından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Atilla Çetin'in apartmanın önünde 1 el ateş ettiği, ardından binaya sığınan Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği görüldü.

Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi, ifadeleri ise kan dondurdu.

“BABAM BANA SALDIRIP, ÖLDÜRMEK İSTEDİ”

Çetin'in kızı Z.Ç., babasının daha önce kendine yaşattığı dehşeti şöyle anlattı: Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti.

“ANNEME SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU”

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise “Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü” dedi.

“AMACIM, SADECE KORKUTMAKTI”

Eşini öldüren Atilla Çetin ise kendini şöyle savundu: Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil sadece korkutmaktı.

Kaynak: DHA