Fatih Altaylı’dan EPDK’ya Rest! Milyonlarca Dolarlık Zarara Suç Duyurusu Başlatılmıştı: ‘Ulaşamadığımız Belgeleri Göreceğiz’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgâr ve güneş enerjisi ihaleleri ile Türk ekonomisini milyarlarca dolarlık zarara uğrattığı haberleri üzerine Devlet Planlama Teşkilatı Eski Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek ile konuyu ilk gündeme getiren Gazeteci Fatih Altaylı için suç duyurusunda bulunmuştu.

FATİH ALTAYLI: ‘DAVADAN MEMNUNUM’

Fatih Altaylı o suç duyurusu hakkında bugün Youtube kanalında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. ‘Demirden korkan trene binmez’ diyen Altaylı bu suç duyurusundan son derece memnun olduğunu ifade etti.

“İyi ki suç duyurusunda bulundular çünkü yargı önünde konuşacağız bütün bunları. Bizim yargı önünde EPDK’dan taleplerimiz olacak. Evrakları verin diye. Bizim bunlara ulaşmamız kolay değil. Gizli değiller ama kapalı bilgiler. Biz mahkemeden bunları isteyeceğiz. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman? Sonra kim kimden davacı olacak, kim kime dava açacak Türk milleti kimden davacı olacak göreceğiz. EPDK sakın yanlış anlamasın. Bu davadan ‘sıfır’ memnuniyetsizliğim var. Tam aksine son derece memnunum. Yargı önünde dağıttıkları her bir megavat lisansın kime hangi şartlarda verildiğini göstermek zorunda kalacaklar. Eğer adil bir yargılama var ise…’ yorumunu yaptı.

EPDK O İDDİALARI YALANLADI

EPDK’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

“129,6 milyar dolarlık ve 56,7 milyar dolarlık bu hesaplamalar tamamen hayal mahsulüdür. Var olmayan 30 yıllık alım süresi ve teşvikler ile bu rakamlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu arada EPDK'nın verdiği bir alım garantisi yoktur unutulmamalıdır ki hiçbir düzenleyici kurum alım garantisi vermez/veremez böyle bir yetkisi yoktur. Kurumumuz da hiçbir yatırımcıya böyle bir garanti vermemiştir, vermesi de mümkün değildir.”