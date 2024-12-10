İkinci El Araç Fiyatları Yükseldi: Arabasını Satmak İsteyenler Dikkat! ‘Yıl İçindeki En İyi Değer…’

İkinci el araç fiyatlarında yılın ilk 11 ayın karnesi ortaya çıktı. Araba fiyatları Kasım ayında yüzde 2,5 artarken, yılın 11 ayında yaşanan değişim yüzde 16,3’e ulaştı. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıl başından 11'inci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNE DOPİNG

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında sonbahar boyunca artış olduğunu belirterek, bu durumun 2025'e yönelik sektörün büyüme beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

DÖVİZ VE İKİNCİ EL ARAÇ YAN YANA YÜRÜDÜ!

Yatırım açısından bakıldığında yıl başından beri döviz kurunun yüzde 17 civarında artış gösterdiğini kaydeden Gözelekli, "İkinci el araç fiyatlarındaki artış da bu oranlara paralel bir durum sergiledi. Şu an ikinci el piyasasında talebin güçlü ve fiyatların yüksek olduğu bir dönemdeyiz. A'." ifadelerini kullandı.