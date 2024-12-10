Bitcoin 100 Bin Doların Üzerine Çıkmıştı! Herkes Şokta, Milyarlarca Dolar 1 Günde Buhar Oldu: Kripto Parada Düşüş

Kripto para piyasası son 24 saat içinde büyük bir çalkantı yaşadı. Bitcoin yüzde 6 düşüşle 94.725 dolara çekildi. Bu durum altcoin piyasasını da etkiledi. Bitcoin dışındaki kripto varlıkların toplam piyasa değeri yüzde 15’in üzerinde bir kayıpla 258 milyar dolarlık değer yitirdi. Genel kripto para piyasası ise yüzde 7’nin üzerinde düşüş yaşayarak toplam piyasa değerini 3,58 trilyon dolara kadar geriletti.

REKORDAN DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Investing’de yer alan haberde, piyasada panik satışlarına neden olabileceği düşünülen gerekçeler arasında spekülasyonlar devam ediyor.

Bunlardan biri de Google’ın Willow adlı yeni nesil bir kuantum çipinin lansmanını duyurması. Bu çip, beş dakikadan kısa sürede günümüzün en hızlı süper bilgisayarlarından biriyle 10 septilyon yıl sürecek hesaplamaları yapabiliyor. Bu büyük teknoloji gelişmesinin, Bitcoin üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle kripto piyasasında endişe yarattığı düşünülüyor. Uzmanlar, Bitcoin'in kuantum bilgisayar saldırılarına karşı zorluk seviyesini ayarlama ve güvenlik iyileştirmeleri yaparak adapte olabileceğini belirtiyor.

BİTCOİN YATIRIMLARINDAKİ GERİ ÇEKİLMELER

Çin Kraliyet Hükümeti, pazartesi günü 406 Bitcoin'i QCP Capital'e transfer ederek 40 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Bhutan hükümeti 11 binden fazla Bitcoin tutan büyük bir yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, El Salvador'un IMF ile 1,3 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasına varmak için Bitcoin benimseme politikalarını gevşetmeyi düşünebileceği bildirildi.

KALDIRAÇLI VE VADELİ İŞLEM PİYASASINDA SOĞUMA

Kripto para piyasası, kaldıraçlı sektörde artan tasfiyeler doğrultusunda satış baskılarıyla karşılaştı. Son verilere göre, 582 binden fazla tüccar tasfiye edildi ve toplam tasfiyeler 1,7 milyar dolara ulaştı. Bunun 1,5 milyar dolardan fazla bir kısmı uzun pozisyonlardan kaynaklandı, bu da düşüş trendini yakalamaya çalışan tüccarların zor durumda kaldığı bir senaryo meydana geldi.

Buna karşılık, Bitcoin'e yönelik kurumsal yatırımcı talebi devam ediyor. Merkezi borsalardaki toplam Bitcoin arzı 10 binin üzerinde bir düşüşle 2,25 milyon seviyelerine geriledi. BlackRock (BLK) (IBIT), ABD spot Bitcoin ETF'leri arasında BTC birikiminin öncüsü olmaya devam ediyor ve bu, potansiyel bir büyük geri dönüşün habercisi olarak görülüyor.

TASFİYE REKORU KIRILDI

Kripto piyasası, beklenmedik bir yön değişikliği ile karşılaştı ve piyasa hacminden neredeyse 260 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu süre zarfında, 24 saatlik işlem hacmi olağanüstü şekilde artarak 150 milyar dolardan 350 milyar dolara ulaştı. Bu durum, panik satışının bir sonucu olarak alım (long) pozisyon tasfiyelerinin artışını işaret ediyor. Coinglass verileri, piyasaların yakın tarihteki en yüksek tasfiyelerinden birine tanık olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, Bitcoin değil, Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi diğer altcoinler en yüksek likidasyonları yaşadı. Binance'de gerçekleştirilen en büyük tasfiye işlemi 19,6 milyon dolar değerinde ETH'yi içerirken, toplam likidasyon ise 250 milyon dolara ulaştı.

DÜZELTME GEÇİCİ Mİ?

Kripto piyasası bir düşüş yaşasa da birçok uzman bunu devam eden boğa döngüsünde sağlıklı bir düzeltme olarak görüyor. Bitcoin yüzde 3’ten fazla değer kaybetse de ve şu an 96 bin dolar civarında işlem görürken fiyat düşüşleri uzun vadeli büyüme beklentilerini değiştirmiş değil. XRP, ADA, DOGE ve TRON gibi altcoin’ler çift haneli kayıplar yaşarken, daha fazla düşüş yaşanabileceği konusunda tahminler var.

Bazı piyasa analistleri, toplam piyasa değerindeki %30’luk düzeltmelerin tarihi verilere işaret ederek boğa koşularını güçlendirmek için bir fırsat yarattığını düşünüyor. Son gelişmelerle birlikte ABD hükümetinin potansiyel Bitcoin yaklaşımı ve yeni kripto vergi politikası tartışmaları da 2025 yılı için iyimserliği artırıyor. Mevcut piyasa modelleri, spot BTC ETF'lerinin net akışları ve kurumların birikimleri ile birleştiğinde, mevcut dalgalanmalara rağmen uzun vadeli bir boğa trendinin devam etme olasılığını destekliyor.