Şanlıurfa'da Kaza; 6 Yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

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Şanlıurfa'da Kaza; 6 Yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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