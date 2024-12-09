Helikopter Kazasında Kahreden Detay: Doğum Gününü Kutladıktan Bir Gün Sonra Şehit Oldu

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Kazada 6 asker şehit oldu. Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi.

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Helikopter Kazasında Kahreden Detay: Doğum Gününü Kutladıktan Bir Gün Sonra Şehit Oldu

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Helikopter Kazasında Kahreden Detay: Doğum Gününü Kutladıktan Bir Gün Sonra Şehit Oldu - Resim : 1

Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin mahalle muhtarı babası İbrahim, annesi Esen Kalyoncu ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Helikopter Kazasında Kahreden Detay: Doğum Gününü Kutladıktan Bir Gün Sonra Şehit Oldu - Resim : 2

Şehit teğmenin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Akrabaları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin yakınları evin önünde taziyeleri kabul etti.

Bekar olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Helikopter Kazasında Kahreden Detay: Doğum Gününü Kutladıktan Bir Gün Sonra Şehit Oldu - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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