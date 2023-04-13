HDP’li Meral Danış Beştaş kaza geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'da trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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HDP’li Meral Danış Beştaş kaza geçirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittikleri Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaza yaptı.

Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı ve ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müşahade altına alınan Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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