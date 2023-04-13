Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak

TİP milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gelecek bir-iki içerisinde alkol ve tütün ürünlerine zam yapılacağını açıkladı.

Özgür Aybaş: Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alkol ve sigarada büyük bir zam geçişi olacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya zam yapılacağını söyledi. 

Gazete Duvar'a konuşan Özgür Aybaş, "Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" diye konuştu.

'BU DURUMLAR ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR'

Tüketicinin kaçak ürünlere yöneldiğini ya da kendisinin alkollü içecek üretmeye çalıştığını belirten Aybaş, "Vatandaşın alım gücü zaten yok. Vatandaş şu anda tamamen, klasik bir cümle olacak ama kimyager olduk diyor. Artık vatandaş evde kendisi yapmaya başladı. Bu durumlar artık ölümlerle sonuçlanabiliyor" dedi.

'DEVLET VATANDAŞIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEK ZORUNDA'

"Evde içki yapmak, yurt dışından getiriyorum demek, kaçak almak içki zamlarını kanıksamaktır" diyen Aybaş, şunları söyledi:

"Vatandaşta şöyle bir vergi bilinci olması gerekiyor, geçen yıl Kıbrıs'ta alkol fiyatlarında yüksek oranda zam geçişi oldu. Kıbrıs'ta halk gitti, hükümet binasının önünde eylem yaptı. Bizim yaşam tarzımıza müdahale edemezsiniz, bu zamlar çok yüksek dediler. O zamlar geri çekildi. Artık müşterilerimizden şunları görebiliyoruz, bizden meyve suyu alıyor, buz alıyor. Biliyoruz ki evde bir şey yapacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama vatandaş da diyor ki başka şansım yok. Vatandaşın sağlığını da düşünmek zorundadır devlet, hükümetler, iktidarlar. Vatandaşı kaçağa itmemeli."

'BU İDELOJİK VERGİLENDİRME KAFE VE BAR ÇALIŞANLARINI DA ETKİLEDİ'

Alkollü içecek satan işletmelerinde maliyetler nedeniyle işten çıkarmalara yöneldiğini dile getiren Aybaş, "Kafe ve bar işletmelerinde çalışan binlerce personel var. Maliyetler yükseldiği için personel azaltmaya gidiyorlar. Komisi, garsonu, valesi birçok kesimi etkiliyor. Bu ideolojik vergilendirme sistemi, bu işi yapan meslek gruplarını çok yüksek oranda etkilemiştir" dedi.

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