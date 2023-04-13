Maltepe Belediyesi'nden Sancaktepe Belediyesi'ne yanıt: 'Esefle kınıyoruz'

İstanbul Maltepe Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi’nin deprem bölgesinde yerlerinin işgal edildiği iddialarına yanıt verdi. Yanıtta, “Üzerinde ‘Dayanışma iyileştirir’ yazan pankartımızdan hem de böylesi bir süreçte neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çektiğimizi belirtiyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi'nden Sancaktepe Belediyesi'ne yanıt: 'Esefle kınıyoruz'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Elazığ ve Malatya gibi illerde çadır kentlerde yaşayan çocuklara tiyatro sahneleyen Maltepe Belediyesi, kamuoyunda dile getirilen iddialara da cevap verdi.

İddiaların iftira olarak nitelendirildiği Maltepe Belediyesi açıklamasında, “Sancaktepe Belediyesi’nin paylaştığı videoda yaptığı açıklamayı üzüntüyle izledik. Söz konusu alanda belediyemizin tiyatro ekibi çocuklar için 45 dakikalık bir oyun sergiledi” denildi.

"SANCAKTEPE BELEDİYESİ’Nİ KINIYORUZ" 

Depremin en savunmasız etkilenenleri olan çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri etkinliğin böyle hedef alınmasına tepki gösterilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Çocuklarımızın yaşadığı travmayı unutturmak, acılarını hafifletmek için gerçekleşen etkinliğimizi görmezden gelerek alana astığımız bir pankart üzerinden belediyemizi karalamak, insanlarımıza yardım için gittiğini söyleyen bir belediyeye yakışmayacak ve yadırganacak bir davranıştır.

Sancaktepe Belediyesi’ni deprem bölgesinde yaptığı yardımlardan dolayı bir kez daha alkışlıyoruz. Ancak, üzerinde ‘Dayanışma iyileştirir’ yazan pankartımızdan hem de böylesi bir süreçte neden rahatsız olunduğunu anlamakta güçlük çektiğimizi belirtiyor, el ele vermemiz gerekirken rant devşirme uğruna algı operasyonuna girişilmesini esefle kınıyoruz."

ÇADIR KENTLERDE ÇOCUK TİYATROSU 

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve köylerindeki çadır kentlerde 'Küçük Prens' isimli oyunu sahneleyen Maltepe Belediyesi, imzalı 'Dayanışma İyileştirir' pankartlarının etkinliklerin gerçekleştiği çadırlara asıldığı ve etkinlik bitiminde toplanarak, diğer oyun bölgesine taşındığını bildirdi. Çadır kentlerde gerçekleştirdikleri etkinliklerden görüntüleri de paylaşan belediye, “Polemiklere ve iftiralara değil, çocukların gözlerine bakıyoruz. #23Nisan etkinliklerimiz kapsamında Malatya’daki çadır kentlere (Doğanşehir dahil) çocuk tiyatrosu götürdük. Birlikte eğlendik, birlikte güldük. Çünkü #Dayanışmaİyileştirir” notunu düştü. 

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