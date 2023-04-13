İBB CHP Grup Başkanvekili Balyalı: İstanbul’a ihanet planlarını artık bakanlıklar yapıyor, hükümet değişince onlar da yapamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı oturumları, Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı. Bugün (13 Nisan) Fatih, Saraçhane’de bulunan İBB’de 2022 yılı faaliyet raporu sunuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunulan 2022 yılı faaliyet raporunda bir yıl içinde yapılan hizmet ve yatırımlar paylaşıldı.

Öte yandan İBB Meclisi CHP Grubu’nun yeni başkanvekili Tarık Balyalı oldu. Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın yerine seçilen eski CHP Grubu sözcüsü Tarık Balyalı görevine başladı. CHP Grubu'nun yeni sözcüsü de Mesut Kösedağı oldu.

İBB Meclisi CHP Grubu’nun yeni başkanvekili Tarık Balyalı, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2022 yılı faaliyet raporu sunulmadan çok kısa süre önce Gerçek Gündem’in sorularını yanıtladı.

BALYALI: AK PARTİ, BAKANLIKLAR VASITASIYLA BELEDİYECİLİK YAPIYOR

Balyalı, İBB çatısı altında karşılaşılan sorunlar için “Türkiye’nin daha önce görmediği bir tabloyla karşı karşıyayız” diyerek şöyle anlattı:

“İBB’de Başkan Cumhuriyet Halk Partili ama muhalefet çoğunluğu AK Partili. Bakanlıklar daha çok son dönemde kendisini Belediye’nin yerine koyarak iş ve icraat yapmaya çalışıyorlar. Örnek vermek gerekirse, Şehircilik Bakanlığı İstanbul’un her yerinde plan yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı, sadece bazı yatırımları yapmayı tercih ediyor ve bu yatırımlarla Belediye’yi hiçbir şekilde ilişkilendirmiyor ama ödemelerini İBB’ye yaptırıyor. Yani AK Parti, Bakanlıklar vasıtasıyla bir nevi belediyecilik yapıyor. Merkezi idare vasıtasıyla yapılan engellemeleri bütün İstanbullular biliyor. Bu yapılanların önemli bir kısmı ileriki dönemlerde konuşulacak ve belki de üzüntü ile hatırlanacak ama çok az kaldı. 14 Mayıs sonrasında bu uygulamaların biteceğini düşünüyoruz.”

‘NE İLLER BANKASI NE KAMU BANKALARI BİZE TEK KURUŞ VERMEDİ’

Balyalı’nın dediği gibi 14 Mayıs sabahı hükümet değişikliği olursa örneğin Belediye’de nerelerde daha rahat bir çalışmaya geçilecek? Balyalı şunları söylüyor:

“İstanbul’a ihanet ettikleri bir dönem vardı. Onun gerekçesi de yapılan imar planlarıydı. İBB’de artık İstanbul’a ihanet edilen imar planları yapılmıyor. İstanbul’a ihanet eden planlar Bakanlıklarda yapılıyor. Hükümetin değişmesinden sonra bir daha İstanbul’da ihanet edilen planlar ne Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ne Şehircilik Bakanlığı’nda yapılmayacak. Bunlar başlı başına önemli. Yine yatırımlar noktasında merkezi idare elbette ki bütün gücü ile İstanbul’daki destek verecektir. Şu ana kadar Kamu Bankaları ve İller Bankası bize tek bir kuruş bile kredi vermedi. Bütün işlerimizi bu imkansızlıklara rağmen yapıyoruz. Oralarda kapıların açılacağını düşünüyoruz. Devletimizle, merkezi idaremizle birlikte İstanbul halkına hep birlikte hizmet edeceğiz.”

‘ERDOĞAN, MECLİSİ İZLESİN, BİLGİ SAHİBİ OLSUN’

Balyalı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı açılış töreninde söylediği “3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Şimdi 14 Mayıs’ta, seçimlerde bunlara dersini vereceğiz” sözlerini hatırlattığımızda ise yanıtı şu oluyor:

“Bugün İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin ‘2022 yılı faaliyet raporunu’ görüşeceğiz. Sayın Erdoğan, İstanbul’a çakılan çivileri görmek istiyorsa meclisimiz canlı yayınlanıyor. Kendisine buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. İstanbul’da yapılan eserlere yatırımların, hizmetlerin hepsini tek tek dinleyebilir. Böylece bilgi sahibi olur.”

‘SU TASARRUFU BU ZAMANDAN SONRA ARTIK HAYATIMIZIN PARÇASI’

Balyalı, İstanbul’un yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağını söyleyerek şunları söyledi:

“İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) bu konuda bütün planlarını hazırladı ama elbette ki tasarruf önemli. Tasarruf sadece bugün için değil her adım için gerekiyor. Su tasarrufu bu zamandan sonra artık hayatımızın önemli bir parçası olmalı. Biz İstanbul’u susuz bırakmayacağız ama tasarruftan da vazgeçmeyeceğiz.

‘HATAY BELEDİYESİ’NE 62 MİLYON NAKİT YARDIM KARARI ALDIK’

Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın ikinci Belediyesi olduğuna vurgu yaparak “1000’in üzerinde çalışanımız Hatay’da çalışmaya devam ediyorlar. Dün de Belediye Meclisimizden Hatay Büyük Şehir Belediyesi’ne 62 milyonluk nakit yardım yapılması için bir karar çıkardık. Her anlamda Hataylının yanındayız” dedi.

Balyalı’ya son soru olarak İmamoğlu’nun seçim gezilerini ve AKP’li vekillerin ‘Belediyeciliği bıraktı’ yorumlarını sorduk. Yanıtı ise şu oldu:

“Bizde tek adam rejimi yok. Biz Başkanlık Sistemi’ni tek adam rejimi olarak görmüyoruz. Burada bir ekip var. Burada ekip halinde İstanbul’a hizmet etmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanımız her daim başımızdadır. Hepimiz görevimizin başındayız.”