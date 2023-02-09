Adıyaman’dan bildirdi: 'Yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Adıyaman’da yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış durumda. Maalesef iyi haber yok” dedi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Adıyaman’da bir binanın enkazında yakınları kalan vatandaşların bekleyişlerini görüntüledi.

Adıyaman Merkez’de bulunan bir binada göçük altında kalan 6 kişinin bulunduğunu belirten Paylan, “Maalesef iyi haber yok. Bir cenaze daha çıkarıyor Ermenistan’dan gelen ekip” diye konuştu.

Ermenistan’dan gelen ekiple beraber Türkiye’deki gönüllülerin arama-kurtarma çalışmalarını beraber yürüttüklerini belirten Paylan, “Adıyaman’da yüzlerce enkaz var ve pek çoğunda çalışmalar başlamamış durumda. Şu anda bu enkazda çalışmalar başladı ve Ermenistan’dan bir ekip ve Türkiye’den gelen gönüllülerle birlikte enkazda kurtarma çalışmaları yapıyorlar” dedi. 

Kaynak: ANKA

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