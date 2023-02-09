Çinli kurtarma ekibi, Hatay'da hamile kadını göçük altından sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için Türkiye'ye gelen Çinli arama kurtarma ekibinin, Hatay'da bir kişiyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

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Çinli kurtarma ekibi, Hatay'da hamile kadını göçük altından sağ çıkardı

​​​​​​​​​​​​​​Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre Çinli ekip, AFAD görevlileri ile Hatay'da hamile bir kadını kurtardı.

Ekibin ikinci kaptanı Cao Yang, dün saat 18.00 sularında şehir merkezinde çöken 8 katlı apartmanda bulunduğu belirtilen hamile kadın için çağrı aldıklarını ve hemen enkazın olduğu yere intikal ettiklerini belirtti.

Enkaz bölgesinde durum tespitinin ardından Türk görevlilerle kurtarma planı yaptıklarını ve gerekli teknik donanımı hazırladıklarını kaydeden Cao, uzun süren çabanın sonucunda bugün 01.30’da depremzedeyi enkaz altından çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Çin Acil Durum Bakanlığına bağlı, arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik ekip, 7 Şubat’ta Pekin'den yola çıkmış ve dün afet bölgesine ulaşmıştı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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