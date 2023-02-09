Yunan keman virtüözü Reboutsika destek için İstanbul'a geldi: Türk sanatçılarla bir araya gelerek katkı sunmak istiyorum
Yunan Keman sanatçısı Evanthia Reboutsika, depremzedeler için Türk sanatçılarla bir araya gelmek istiyor.
Yunan Keman virtüözü Evanthia Reboutsika, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde Türk halkıyla dayanışmak için İstanbul'a geldi.
Reboutsika, Laki Vingas aracılığıyla gönderdiği mesajda "Kısa sürede Türk sanatçılarla bir araya gelerek elimizden gelen katkıyı sunmak istiyorum" dedi.
Sanatçı sosyal medya hesabından Dua (Prayer) isimli bestesini paylaşarak depremzedeler ithaf etti.
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