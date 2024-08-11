Hayvan Katliamları AKP'li Şamil Tayyar'ı da İsyan Ettirdi, Erdoğan'a Yalvardı: Allah Rızası İçin Bu Zulmü Durdurun!

Katliam yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından yurdun birçok kentinde hayvanlar katledilmeye başlandı. AKP'li Şamil Tayyar da katliamlara isyan ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Tayyar, 'Allah rızası için bu zulmü durdurun' dedi.

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Hayvan Katliamları AKP'li Şamil Tayyar'ı da İsyan Ettirdi, Erdoğan'a Yalvardı: Allah Rızası İçin Bu Zulmü Durdurun!

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan kanlı yasanın ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sokak hayvanlarının katledilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, "Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor. Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR SÖZÜNÜZ YETER"

Bartın'da bir köpeğin silahla vurulduğunu hatırlatan Tayyar, "Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri. Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter" ifadelerini kullandı.

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