Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var
TBMM'den geçen ve yasalaşan 'sokak köpeklerinin katledilmesini' öngören yasaya vatandaşlar tepki gösterirken, Niğde'nin ardından Altındağ'da da köpeklerin katledilip boş bir alana atıldığı görüldü. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya tepki gösteren vatandaşlar, yasanın geri çekilmesini istiyor. Vatandaşlar sosyal medyada 'Altındağ'da Katliam Var' tagini kullanarak eleştirilerini dile getiriyor.
Sokak köpeklerinin ‘katledilmesini’ öngören yasa, halkın tüm tepkilerine rağmen TBMM’den geçti. Yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından köpek katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Niğde’nin ardından Ankara Altındağ’da köpek katliamının yaşandığı görüldü.
Altındağ’da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaşıldı.
Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Türkiye, bu katliama karşı ayağa kalaktı. #AltındağdaKatliamVar tagini kullanan sosyal medya kullanıcıları, köpek katliamına tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: