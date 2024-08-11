Diyarbakır'da Aynı Anda Hırsızlık Yapan Şebekeye Operasyon! 16 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suç dosyası kabarık iki zanlıdan birinin 41, diğerinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da Aynı Anda Hırsızlık Yapan Şebekeye Operasyon! 16 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık olduğunu fark etmesi üzerine planlı çalışma başlattı.

Balkonlara tırmanan ve kepenk kilitlerini açan, daire kapılarından girerek hırsızlık yapan şebeke, çaldıkları malzemeleri önce bir depoya ardından sattığı tespit edildi.

16 GÖZALTI

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şüpheliler, polisin yaptığı eş zamanlı 'Radar' operasyonu ile sabaha karşı yakalandı.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin 41, birinin ise 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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