"Hayat Tamircisi" yangında yaralanan hayvanlara şifa dağıtıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ile Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve Yazçiçeği mahallelerinde çıkan yangında yaralanan hayvanlara umut olan ve "Hayat Tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, yaralı hayvanları tedavi ediyor.

"TAM BİR SAVAŞ ALANIYDI"

Doğup büyüdüğü toprakların hayvanlarla bağını güçlendirdiğini ifade eden Mardinli Hasan Kızıl, “Bu topraklarda büyümem hayvanlarla daha iyi temaslar kurmamı sağladı. On yıldır engelli hayvanlar için yürüteç ve protezler tasarlıyorum. Yangının ilk sabahından itibaren oradaydık. İlk gittiğimiz an kaostan dolayı hayvanlara müdahale edemedik. Çünkü tam bir savaş alanıydı. Yavaş yavaş müdahale etmeye başladık. Aşırı yanık olan hayvanları başka şehirlerde hastanelere gönderdik. Daha donanımlı rehabilitasyon merkezlerine gönderdik. Kendimiz müdahale edebileceğimiz yanıkları da biz tedavi etmeye başladık. Sahada çalışırken bazı üzücü olaylar da olabiliyor. Bilinçsiz hayvanseverler hayvanlara müdahale etmek isterken tam tersi onlara zarar veriyorlardı. Herkes elini taşın altına koydu. Sabahında sahada bulunduk ve elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık ve halen de yardım etmeye devam ediyoruz. İlk müdahalelerimiz tıbbi müdahale ve sonrasında yavru olan hayvanların süte kavuşmasını sağladık. Sahada bazı provokasyonlar olmasına rağmen bunlara gözümüzü kapattık. Bizim önceliğimiz hayvanlar. Depoları yanan vatandaşlarımız için saman desteği vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ HAYVAN SAYISI YÜZÜ GEÇMİŞ DURUMDA"

İlaç desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Kızıl, “Atölyemiz için istediğimiz tek şey ilaç, yanık kremleri, antibiyotik kremler ve ilaç olan her şeye ihtiyacımız var. Bu konuda bir sınırımız yok. Tedavi ettiğimiz hayvan sayısı yüzü geçmiş durumda. Şu an hayvanlara yardım etmeye devam ediyoruz ve halen de devam edeceğiz. Şu an çok iyi durumda değiller ama biz eski hayatlarına geri dönmeleri konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kaynak: İHA