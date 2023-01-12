Havalimanı için yapılan yol, havalimanı maliyetini solladı

Haziran 2023'te açılması planlanan 2 milyon yolcu kapasiteli Yozgat Havalimanı ihalelerinden iktidara yakın şirketler çıkarken, maliyetteki artış da dikkat çekti. Yenilenen son ihale sonrası bağlantı yolları, havalimanından da pahalıya mal olacak.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 14 Şubat 2018'de havalimanı ihalesine çıkıldı. Davet usulü yapılan ihale sonucu YDA İnşaat Sanayi Şirketi (yüzde 65) ve EMT İnşaat Ortaklığı (yüzde 35) ile 8 Mart 2018'de 176 milyon 352 bin 94 TL'lik sözleşme imzalandı. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü bağlantı yolu için 25 Şubat 2022'de ihale düzenlendi. “Pazarlık” usulüyle yapılan ihaleyi 155 milyon 996 bin 960 TL ile AKP'li Midyat Belediyesi Başkanı Veysi Şahin'in kurucusu olduğu Nurşah İnşaat kazandı. Bu sırada aynı yol için 8 Aralık 2022'de yeniden “Pazarlık” usulüyle ihale düzenlendi. Bu ihaleyi de Nurşah İnşaat kazandı. Ancak bu kez ihale bedeli 323 milyon 950 bin 940 TL'ye yükseldi. Nurşah İnşaat'ın 155 milyon 996 bin 960 TL bedelle kazandığı ihale ise yeni ihaleden yalnızca bir gün sonra 9 Aralık 2022'de iptal edildi. Böylece ihale yine Nurşah Şirketi'nde kalmış oldu ancak ihale bedeli iki katına çıktı. Yenilenen ihale sonrası bağlantı yolları, havalimanından da pahalıya mal olacağı belirtiliyor.