İstanbul-Antalya seferini yapan uçağa yıldırım çarptı

Anadolujet Havayolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.

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İstanbul-Antalya seferini yapan uçağa yıldırım çarptı

Airporthaber'in aktardığına göre, Anadolujet Havayolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Anadolujet'e ait Boeing B737-800 tipi uçağına Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım çarptı. 

Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yapan Anadolujet uçağında yapılan incelemelerin ardından uçak, Antalya-İstanbul seferinden çekildi.

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