Hataysporlu Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hataysporlu Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 9 bin 57'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz yaptığı açıklamada, hem futbolcuları Christian Atsu hem de sportif direktör Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Christian Atsu'nun dün enkazdan çıkartılarak hastaneye götürüldüğüne yönelik bir bilgi aldıklarını aktaran Aydın Toksöz, "Ancak bu bilgiyi teyit edemedik. Taner Savut hocamızla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Maalesef henüz Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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