Osman Gökçek, CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi

İktidara yakın Beyaz TV'nin sahibi ve Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi.

Osman Gökçek, CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi

Eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve iktidara yakın Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, ana muhalefet partisi CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi.

Gökçek, deprem felaketi boyunca yardım çağrıları yapan, bölgeden haber yapan gazetecileri, ve yardıma giden siyasileri hedefe koydu. Gökçek "CHP başta olmak üzere, tetikçi medyaları ve tetikçi sanatçı kadrosu düzenli olarak provakasyon yapıyor. Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vicdanların ve hukukun önünde ödeyeceksiniz" dedi. 

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