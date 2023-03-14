Çadır kentleri su bastı: 'Depremde ölmedik suda öleceğiz'

Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barındığı çadırları yağan yağmur sonrası su bastı. Yüzlerce çadır su altına kaldı.

Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönüşen suları çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı.

Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi. Öte yandan Kahramanmaraş'ta da çadır kenti su bastı.

Kaynak: ANKA