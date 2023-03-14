Mardin'in Artuklu ve Yeşilli ilçelerinde elektrik kesintisi!

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Mardin'in Artuklu ve Yeşilli ilçesinde toplamda 31 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Artuklu ve Yeşilli'de yaşanacak elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı Fİ Ortaköy ve F3 Akıncı fıderleri üzerinde bulunan trafolarda OSOS ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 15-16 Mart tarihlerinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Altuklu ilçesinden; Akıncı, Alakuş, Alımlı, Arpatepe, Boztepe, Buğday, Çalışlı, Çatak, Çıplaktepe, Çiftlikköy, Çukuryurt, Dibektaş, Eryeri, Gökçe, Göllü, Hatunlu, Hüyüklü, Karademir, Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Nur (Akıncı), Ortaköy, Sakalar, Yaylı, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukarıhatunlu mahalleleri ve Yeşilli ilçesinden; Kütüklü, Ovaköy, Zeytinli mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem