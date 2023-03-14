Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer taburcu oldu
Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer taburcu oldu.
Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer taburcu oldu.
Oyuncu Haluk Bilginer, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.
Tansiyonun düşmesi nedeniyle, ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer’in bugün taburcu olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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