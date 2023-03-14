Deprem sonrası yaşanan aksaklıkları eleştirmişlerdi: Bahçeli'nin danışmanı Güldür Güldür'ü hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Güldür Güldür adlı televizyon programını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan aksaklıkları eleştiren Ali Sunal’ı hedef aldı.

Türkgün gazetesindeki köşesinde Ali Sunal’ı Berkin Elvan’ı anması nedeniyle de eleştiren Çiçek, ünlü sanatçıya yönelik şu ifadeleri kullandı:

Ali Sunal’ın deprem felaketi hakkında ve muhaliflerin paylaşım için yarıştığı o konuşmasına dönersek… Eğer Ali Sunal hakkaniyetli ve tarafsız bir şekilde hem iktidarı hem muhalefeti deprem konusunda eleştirmiş olsaydı, her iki tarafın artı ve eksilerini ortaya koymuş olsaydı işte o zaman niyetinde bir duyarlılık bulunabilirdi. Meral Akşener’in paylaşma ihtiyacı duyduğu bir konuşmada ne duyarlılığı olabilir?

“KEMAL SUNAL’IN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR BİLMİYORUZ DEDİK AMA…”

Ali Sunal’ı siyasi görüşü üzerinden hedef alan Çiçek, programdaki oyuncuların birçoğunun da “sol görüşlü” olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Güldür Güldür programındaki hükümeti ve hükümet yanlılarını aşağılayan ama CHP ve kuyrukları için “Eksikliklerinizi görün” tarzında yol gösteren skeçlerinden bu hâli çok net anlaşılıyor. Elbette bunlar için bir yasaklama yoktur. Durduğu nokta neyse ona hizmet etmeye çalışıyor. Güldür Güldür programının oyuncu kadrosunun büyük bölümü de zaten sol düşünceye mensup olduğu için bu hizmet daha seri ve düzenli olmaktadır. Ama dediğim gibi programı Türkiye’de her kesimin izlediğini de dikkate alması gerekiyor.”