Hatay'ın ardından Maraş'ta da eğitime ara verildi

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta, depremlerin yıldönümünde okullar bir gün tatil edildi.

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Hatay'ın ardından Maraş'ta da eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

HATAY'DA DA ARA VERİLDİ

Hatay Valiliği geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruda, yarın( 6 Şubat) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı.

MHP ÖNERMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri Deprem
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