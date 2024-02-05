AFAD'dan Rize için kritik uyarı: Tedbirli olun!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü, Rize'de beklenen çok kuvvetli yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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AFAD'dan Rize için kritik uyarı: Tedbirli olun!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderilerek uyarıda bulunuldu.

Akşam saatlerine başlayacak yağmur ve yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunulan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiye göre bu aksam itibariyle Rize'de çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Buzlanma, tipi, çiğ, sel ve heyelana karşı tedbirli olun."

AFAD'dan Rize için kritik uyarı: Tedbirli olun! - Resim : 1

METEOROLOJİ'DEN RİZE'DE KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor" denildi.

Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı!Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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