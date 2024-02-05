AFAD'dan Rize için kritik uyarı: Tedbirli olun!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderilerek uyarıda bulunuldu.

Akşam saatlerine başlayacak yağmur ve yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunulan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiye göre bu aksam itibariyle Rize'de çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Buzlanma, tipi, çiğ, sel ve heyelana karşı tedbirli olun."

METEOROLOJİ'DEN RİZE'DE KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem