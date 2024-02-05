Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısında bulundu.

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Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı öngörüldüğünü duyurdu.

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Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı! - Resim: 3

BU GECEDEN İTİBAREN

Ayrıca, bu geceden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyi ile Ardahan'da yoğun kar yağışı öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı! - Resim: 4

FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Söz konusu bölgelerde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı! - Resim: 5

Kuvvetli ve yoğun yağışlarla yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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