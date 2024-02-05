Meteoroloji tarih verdi: 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.