MHP önerdi, valilik tatil ilan etti: Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara

6 Şubat'ın yıldönümünde Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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MHP önerdi, valilik tatil ilan etti: Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara

Hatay Valiliği, 6 Şubat deprem felaketinin 1. yıldönümü sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir”.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etmişti.

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