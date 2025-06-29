Hatay’ı Sarsan Olay! Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı… Deprem Sandılar ‘Dinamit’ Çıktı

Hatay’da bir taş ocağında kontrollü olarak gerçekleştirilen dinamit patlaması, büyük paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından patlamayı deprem zanneden vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Topboğazı mevkisindeki taş ocağında meydana gelen patlama, çevredeki birçok noktada güçlü şekilde hissedildi. Özellikle bir akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar, sarsıntının etkisiyle panikleyerek dışarı kaçtı. Patlama anı, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hatay’ı Sarsan Olay! Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı… Deprem Sandılar ‘Dinamit’ Çıktı - Resim : 1

MARKET HASAR ALDI

Görüntülerde, markette alışveriş yapan kişilerin büyük bir gürültüyle irkildiği ve tavandan düşen parçalar nedeniyle marketin hasar gördüğü görüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Hatay’ı Sarsan Olay! Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı… Deprem Sandılar ‘Dinamit’ Çıktı - Resim : 2

'BİZ DEPREM ZANNETTİK'

Patlama sırasında markette bulunan Kübra Aydemir, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı: Taş ocağından büyük bir gürültü geldi. Marketin tavanından parçalar düştü. Deprem bölgesinde yaşadığımız için ilk anda deprem olduğunu sandık. Büyük panik yaşadık. Böyle patlamalar öncesinde halk uyarılmalı. Bu kadar şiddetli bir patlama insanların hayatını tehlikeye atıyor.

Hatay’ı Sarsan Olay! Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı… Deprem Sandılar ‘Dinamit’ Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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