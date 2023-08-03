Hatay’daki kültür varlıklarının korunması için 'Bilim Kurulu' oluşturuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu'yla ilgili bilgi verdi.

Hatay’da yer alan kültür varlıklarının korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Bilim Kurulu oluşturuldu.

Kurul üyeleri ilk etapta hasar tespit çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarda yüzlerce kültür varlığının yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı görüldü.

Kültür varlıklarının hasar tespitleri tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kültür enkazlarının yüzde 50’sine ulaşıldı.

Kültür enkazı ayrıştırma sahasına taşınarak kullanılabilir malzeme ayrıştırıldı. Kültür varlıklarının yeniden ihyası için hassasiyetle tespitler yapıldı.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILACAK

Araştırma ve analiz çalışmaları yapıldıktan sonra 307 hektarlık planlama alanında çalışmalar başlatıldı.

Bütün bu çalışmalar Bilim Kurulu’nun süzgecinden geçtikten sonra plan nihai halini alıyor. Ağustos ayı sonunda bu plan askıya çıkacak hale getirilecek. Hatay’ın eski kent hafızasını koruyacak şekilde çalışmalar yürütülecek.

Arkeolojik sitlerde bilimsel amaçlı kazılar yapılarak arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi sağlanacak. Bu projeyle eski Antakya kentinin kalıntılarına ulaşılması hedefleniyor.

KENT MÜZESİ KÜTÜPHANE OLACAK

Hatay Kent Müzesi’nin yeniden ihya çalışmaları başladı. Restorasyondan sonra müze, kütüphane olarak hizmet verecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü de 18 eser için ihale işlemleri gerçekleştirdi.