Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü cinayetin ardından bu kez adliyede karşı karşıya geldiler!

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

TARTIŞMA ÇIKTI

Devam eden soruşturma çerçevesinde şahısların yakınları adliye içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi. Tartışma nedeniyle şahıslardan 1'i polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Şahıslardan birinin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

TARIK Ö.'NÜN İFADESİNE ULAŞILDI

Şüphelilerden Tarık Ö'nün emniyette alınan ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasına 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattığını, ödemenin iki senetle yapılması konusunda anlaştıklarını, ilk senedin ödendiğini ancak ikinci senedin zamanında ödenmemesi üzerine yasal yollara başvurduğunu aktardı.

İcra ile ilgili tebligat ulaştığında da Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade eden Tarık Ö, yapılan paylaşımı önemsemediğini ancak oğlu ve kardeşiyle görüştükten sonra bu konuyla ilgili konuşmak için tekel bayisine gittiklerini söyledi.

Tarık Ö, çıkan tartışma sırasında silah sesi duyduğunu, kardeşi ya da oğlunun vurulduğunu düşünerek silahı aldığını savunarak, sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

İNŞAATTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olay günü Tarık Ö'nun oğlu Azat Ö, kardeşi Murat Ö. ve kuzeni Servet Ö. ile birlikte tekel bayisine gittikleri, olayın ardından kaçan Tarık Ö. ve oğlu Azat Ö'nün bir süre Büyükçekmece'de yine kendilerine ait bir inşaatta saklandıkları belirlendi.

Yiyecek bir şeyler almak için dışarıya çıkan Tarık Ö'nün, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan olayda kullanılan silahın tutuklanan şüpheli Murat Ö'ye ait ruhsatlı tabanca olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kalan 8 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem