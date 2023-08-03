Oğuzhan Uğur'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a imalı yanıt

Maraş merkezli depremler sırasında yürüttükleri yardım kampanyaları ve sonrasında seçim döneminde liderleri ağırladıkları yayınlarla öne çıkan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Oğur, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözlerine manidar bir yanıt verdi.

Katıldığı bir etkinlikte "Eğer isterse bir okulda bütün öğrenciler Kuranı kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var. Okul müdürlerinin bu imkanı değerlendirmesi gerekiyor. Allah'ın kitabını öğrenmeleri için teşvik edin. Rehberlik yapın" ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etmişti:

"Bazı okullarda yüzde 10'larda öğrenci seçiyor. Bu o okul müdürü için üzülünülecek bir hadisedir. Diğer yüzde 90 öğrenci neden seçmez. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine sesleniyorum. Devlerimizin marifeti ile 9 yıl alınması sağlanıyor. Aziz kardeşlerim 9 yılda imamlık yapacak derece bilgi alınması mümkün. Sokak röportajlarında bir mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir."

Uğur, Erbaş'ın "Sokak röportajlarında izliyoruz, doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var" sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi: "Haklısınız hocam. Salavat getiremedikleri yetmiyor, bunlar ayın sonunu da getiremiyor."