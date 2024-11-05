Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü.

Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu - Resim : 2

Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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