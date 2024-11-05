Resmi Gazete'de Yayımlandı: Üç Yeni Banka Kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), üç yeni banka kurulması izni verilmesine ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Üç Yeni Banka Kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Colendi Bank A.Ş. için "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10639 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verildiği kararda ise "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların Izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esaslan ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23.03.2023 tarihli ve 10542 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Faaliyet izni verilen bir diğer banka ise FUPS Bank A.Ş. oldu. 10979 sayılı kararda "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi, Bankaların Izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.09.2022 tarihli ve 10347 sayılı Kararı ile 02.11.2023 tarihli ve 10715 sayılı Karanı uyarınca kuruluş izni verilen FUPS Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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