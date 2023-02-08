Masal bebeği 44 saat sonra Muğla itfaiyesi kurtardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay’da 1,5 yaşında Masal bebek 44 saatlik bir aranın ardından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Masal bebeği 44 saat sonra Muğla itfaiyesi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illeri de vuran depremde, Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri şu ana kadar 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı.

Müdahaleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak kurtardı.

MASAL BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılan Masal bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Masal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enkazların arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nudan ağlayarak yardım isteyen depremzede: Allah rızası için bize vinç lazım Kılıçdaroğlu'nudan ağlayarak yardım isteyen depremzede: Allah rızası için bize vinç lazım
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
Hatay'ın iletişim sorunları çözülüyor: İBB araçları şehre vardı Hatay'ın iletişim sorunları çözülüyor: İBB araçları şehre vardı
ÇOK OKUNANLAR
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?