Masal bebeği 44 saat sonra Muğla itfaiyesi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illeri de vuran depremde, Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri şu ana kadar 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı.

Müdahaleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak kurtardı.

MASAL BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılan Masal bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Masal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enkazların arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.

Kaynak: İHA