Hatay'ın iletişim sorunları çözülüyor: İBB araçları şehre vardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan deprem bölgelerinde iletişim sıkıntıları yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 mobil iletişim araçlarının Hatay’a ulaştığını ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “11 mobil iletişim aracımız güçlü uydu bağlantı kapasitesi ile Hatay’da iletişimi daha sağlıklı hale getirecek. Ekiplerimiz artık Hatay’da” dedi.