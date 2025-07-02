Hatay’da Orman Yangını: Ekipler Alevlerin Ortasında Kalmıştı! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın yön değiştirmesiyle zorlu anlar yaşadı. Yangınla mücadele sırasında alevlerin arasında kalma anlarını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye başladı. Bu yangınlardan biri de Hatay’ın Antakya ilçesinde çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale hızla başlatıldı. 16 farklı ilden bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 30 saattir aralıksız şekilde alevlerle mücadele ediyor. Arazözler, helikopterler ve uçaklar eşliğinde süren söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kayıtsız kalmadı.

Çevre ilçelerden gelen birçok vatandaş, traktör ve araçlarına doldurdukları suyu bölgedeki göletlere taşıyarak çalışmalara gönüllü olarak destek veriyor. Ekiplerin ve halkın ortak çabasıyla yangının kontrol altına alınması için yoğun bir seferberlik sürüyor.

Hatay’da Orman Yangını: Ekipler Alevlerin Ortasında Kalmıştı! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yangında görev yapan ekiplerin ölümle burun buruna geldiği anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yangına müdahale eden personelin, rüzgarın yön değiştirmesiyle bir anda alevlerin ortasında kaldığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

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