Meclis'teki 2 Yasa Teklifine Tepki! 'Zeytinliklere Kıyım Yapılmak İsteniyor'

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İktidarın enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırma amacıyla hazırladığı torba yasa teklifi Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan geçerken, CHP Ankara milletvekili Semra Dinçer, TBMM’ye sunulan iki yeni yasa teklifine tepki gösterdi. Dinçer, “Bu tekliflerle doğamıza, zeytinliklerimize, su kaynaklarımıza sermaye için kıyım yapılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

‘İklim kanunu’ ve torba teklif için sert ifadeler kullanan Dinçer, söz konusu düzenlemelerin doğayı korumayı değil, sermayeye yeni rant alanları açmayı hedeflediğine işaret etti.

İklim Kanununa ilişkin konuşan Dinçer, “Bu kanun teklifi bir iklim kanunu değildir. Tam aksine, parayı verenin doğamızı, havamızı istediği kadar kirletmesinin önünü açan bir karbon piyasası düzenleme kanunudur. Yani bu kanun doğamızı katlederek yeni bir rant kapısı açmaktadır” dedi.

Zeytinliklerin de tehlikede olduğunun bir kez daha altını çizen Dinçer, teklifin geçmesi durumunda Türkiye’nin kadim zeytinliklerinin sermayenin çıkarları uğruna yok edilmesinin önünün açılacağını söyledi.