Hatay'da Konteyner Kentte Alevler Yükseldi! Yangını Depremzedeler Söndürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yangın çıktı. Alevler depremzedelerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Hatay'da Konteyner Kentte Alevler Yükseldi! Yangını Depremzedeler Söndürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı.

Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.

Adıyaman'da 560 Ailenin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Paniği!Adıyaman'da 560 Ailenin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Paniği!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay İskenderun Depremzede Yangın
Son Güncelleme:
Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
Bahçelievler'de Alevler Otluk Alanı Sardı Bahçelievler'de Alevler Otluk Alanı Sardı
Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm
Katliam Haberlerine Yenisi Eklendi! AKP’li Belediyenin Köpekleri Toplu Mezarlara Gömdüğü İddia Edildi AKP’li Belediye Köpekleri Öldürüp Toplu Mezarlara Gömdü!
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı