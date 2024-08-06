Hatay'da Konteyner Kentte Alevler Yükseldi! Yangını Depremzedeler Söndürdü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yangın çıktı. Alevler depremzedelerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı.
Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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