Adıyaman'da 560 Ailenin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Paniği!

Adıyaman'da sabah saatlerinde konteyner kentte yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Adıyaman'da 560 Ailenin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Paniği!

Adıyaman'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

Organize Sanayi Sitesi Bölgesinde bulunan 560 ailenin yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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