Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

BİR YANGIN DA MANİSA'DA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Resim : 1

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ DA ALEVLERE TESLİM OLDU

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde de saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi.

Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Resim : 2

Kaynak: Ajanslar

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