Bahçelievler'de Alevler Otluk Alanı Sardı

Bahçelievler Yenibosna'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler'de Alevler Otluk Alanı Sardı

İstanbul Bahçelievler ilçesinde Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kaynak makinasıyla işlem yapıldığı sırasında kıvılcımlar inşaat sahasında bulunan otluk alana sıçradı. Kıvılcımlar kısa sürede büyüdü ve alevler otluk alanı sardı.

O sırada inşaat sahasında çalışan işçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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