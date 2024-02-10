Hatay'da hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü hâlde bulundu

Hatay'da günlerdir aranan kadın ve çocuğu ölü olarak bulundu. Toprağa gömülü olarak bulunan kadının silahla vurulduğu belirtildi.

Hatay'da hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü hâlde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu.

Jandarma olaya ilişkin T.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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