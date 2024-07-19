Hatay'da 'Düzensiz Göçmen' Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Hatay'da yapılan araç kontrolünde 28 düzensiz göçmen yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, polis ekiplerinin Antakya-Belen kara yolunda şüpheli araçları durdurup incelediğini açıkladı. Kontrollerde araçlardaki yabancı uyruklu 28 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen C.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 28 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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